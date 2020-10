Die Stunden bis zur Keynote sind gezählt. Pünktlich um 19:00 Uhr lädt der Hersteller aus Cupertino zum „Hi, Speed“-Event. Unser Live Ticker beginnt um 18:30 Uhr. Im Vorfeld stimmt sich Apple CEO Tim Cook mit einer Apple Music Playlist auf das Event ein

Klappern gehört zum Handwerk und so hat Apple Chef Tim Cook kurz vor der „Hi, Speed“-Keynote seine persönliche Apple Music „Event Day“-Wiedergabeliste veröffentlicht. Auf dieser befinden sich 27 Musiktitel, für die 1 Stunden und 42 Minuten Musik sorgen.

Hey Siri, play my event day playlist! See you all soon! #AppleEvent https://t.co/CDTYPczjCz

— Tim Cook (@tim_cook) October 13, 2020