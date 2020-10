Bei der Vorstellung des neuen iPhone 12 und iPhone 12 Pro Modelle ist Apple intensiv auf das neue Kamerasystem der Geräte eingegangen. Besonders ausführlich hat der Hersteller über das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max „philosophiert“. In der Tat klingt es danach, dass Apple den Pro-Modelle das größte Kamera-Upgrade der letzten Jahre verpasst hat.

„Shot on iPhone 12 Pro by Emmanuel Lubezki“

Apple setzt am heutigen Tag seine #ShotOniPhone Kampagne fort. Was bietet sich nach der „Hi, Speed“-Keynote optimaler Weise an? Na klar, das neue iPhone 12 Pro. In der Videobeschreibung heißt es

Am Filmset mit dem dreifachen Oscar-Preisträger Emmanuel „Chivo“ Lubezki und dem iPhone 12 Pro – dem ersten Gerät, welches jemals in Dolby Vision aufnehmen, bearbeiten und wiedergeben kann.

Das Video zeigt in 3 Minuten 29 Sekunden, welche Möglichkeiten die iPhone 12 Pro Kamera bietet. Apple veröffentlicht natürlich kein Marketingmaterial, welches nicht „perfekt“ ist. Die tatsächlichen Videos von Endverbrauchern werden zeigen, wie gut die iPhone 12 Pro Kamera bzw. Videokamera im Alltag tatsächlich ist. Die ersten Bilder sind in jedem Fall beeindruckend.