Mit der Vorstellung der neuen iPhone 12 (mini) Modelle bietet Apple auch neue Wallpaper / Hintergrundbilder für seine neuen iPhone-Modelle an. Diese sind Bestandteil von iOS 14.1 (iOS 14.1 GM ist schon da), können aber bereits im Vorfeld separat heruntergeladen werden.

iPhone 12 Wallpaper als Download

Apple bietet das neue iPhone 12 (mini) in den Farben Weiß, Schwarz, Blau, Grün und (PRODUCT)RED an. Dazu passend bietet der Hersteller für die neuen iPhone-Modelle verschiedene Hintergrundbilder an. Diese spiegeln die Einladung zur „Hi, Speed“-Keynote wieder. Es gibt helle als auch dunkele Varianten der neuen iPhone 12 (mini) Wallpaper. iDownloadBlog hat diese zusammengestellt.



Light version of the Black wallpaper



Dark version of the Black wallpaper



Light version of the Blue wallpaper



Dark version of the Blue wallpaper



Light version of the Green wallpaper



Dark version of the Green wallpaper



Light version of the Red wallpaper



Dark version of the Red wallpaper



Light version of the white wallpaper



Dark version of the white wallpaper