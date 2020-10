Eines der wesentlichen Merkmale des iPhone 12 ist die Unterstützung von 5G-Konnektivität. Im Vorfeld der am Freitag beginnenden Vorbestellungen sind die ersten 5G-Geschwindigkeitstests für das iPhone 12 veröffentlicht worden. Sie bieten einen Eindruck davon, welche Geschwindigkeiten Nutzer mit dem iPhone 12 und 5G in den Vereinigten Staaten erwarten können.

5G-Geschwindigkeitstests in den USA

Das iPhone 12 unterstützt zwei Arten von 5G-Konnektivität: mmWave 5G und Low-Band Sub-6GHz 5G, wobei nur die in den USA verkauften Modelle die mmWave 5G-Technologie unterstützen. Im Allgemeinen ist die mmWave 5G-Technologie deutlich schneller als die 5G-Technologie mit Sub-6 GHz, aber auch schwierig zu implementieren und im Allgemeinen auf dichtere Stadtgebiete beschränkt.

Die nun vorliegenden Tests stammen von der SpeedSmart App. SpeedSmart betont, dass bisher nur eine „kleine Anzahl von Tests“ in einer Handvoll großer Metropolen in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurden.

Hier sind die Ergebnisse der AT&T iPhone 12 5G-Tests, bei denen nur die 5G-Technologie mit Sub-6GHz und nicht mmWave 5G verwendet wurde. Die komplette Testreihe könnt ihr bei SpeedSmart einsehen:

Zum Vergleich haben wir hier eine Auswahl der Ergebnisse für die 5G-Tests im Verizon-Netz, bei denen die mmWave 5G-Technologie verwendet wurde:

Und schließlich findet ihr hier einige der Ergebnisse für T-Mobile, bei denen ein Mix aus mmWave 5G und Mid-Band 5G verwendet wurde:

Wie ihr sehen könnt, sind die 5G Verizon Tests in Bezug auf die Leistung bei weitem die beeindruckendsten. Bekanntlich müssen wir in Deutschland noch lange warten, bis solche Geschwindigkeiten erzielt werden könnten. Der Ausbau erfolgt in Deutschland im Low Band (700 MHz) bzw. im Mid Band (1,8 GHz). Ohnehin unterstützen nur die US-Modelle des iPhone 12 das mmWave-Band. Somit können wir hierzulande wahrscheinlich Download-Raten ungefähr auf dem Niveau von AT&T erwarten.