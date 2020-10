Sony hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Apple TV-App aus ausgewählte 2018er und neuer Smart TVs bringt. Los geht es bei uns in Europa mit dem XH90-Serie von Sony.

Sony bringt die Apple TV-App auf ausgewählte Smart TVs, um Apple TV+, die Apple TV-Kanäle, neue Filme und Filmklassiker genießen zu können und personalisierte, von Experten kuratierte Empfehlungen zu erhalten. Los geht es am heutigen Tag via Software-Update für die XH90-Serie von Sony. Die Apple TV-App wird bis Ende des Jahres auf ausgewählten 2018er Fernsehmodellen von Sony sowie auf den meisten 2019er und 2020er Modellen von Sony verfügbar sein.

Sony schreibt

Die Apple TV App bündelt in einer einzigen Anwendung sämtliche Möglichkeiten, TV-Sendungen und Filme anzusehen. Sie ermöglicht den Zugriff auf Apple TV+, den neuen Video-Abonnementdienst von Apple, der Originalshows, Filme und Dokus der kreativsten Regisseure der Welt bietet, darunter etwa „The Morning Show“, „See“, „Defending Jacob“, „Ted Lasso“, „Greyhound“, „The Banker“, „Boys State“ und die „Beastie Boys Story“. Darüber hinaus können Nutzer in der Apple TV App die Apple TV-Kanäle abonnieren und direkt in der App jederzeit werbefrei sehen. Mit der Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder dasselbe Abo für Apple TV-Kanäle gemeinsam nutzen und dabei jeweils mit eigenen Apple IDs und Kennwörtern auf die Services zugreifen.