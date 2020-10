Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Spotify iOS 14 Widgets im Rahmen einer Betaphase testet. Kaum ausgesprochen, steht das Update für alle Nutzer bereit.

Spotify: Update bringt iOS 14 Widgets

Mit iOS 14 hat die Möglichkeit eingeführt, dass Anwender ihren Home-Bildschirm „verschönern“ können. Die neuen Widgets stellen zeitgerechte Informationen auf einen Blick dar und können in verschiedenen Größen auf jeder beliebigen Seite des Home-Bildschirms festgepinnt werden. Nutzer können einen intelligenten Stapel an Widgets erstellen, der die On-Device Intelligence nutzt, um je nach Zeit, Ort und Aktivität das richtige Widget erscheinen zu lassen. Zudem können „feste“ Widgets von Apps platziert werden. So lässt sich die Ansicht und der Aufbau des Homescreen stärker denn je individualisieren.

Viele Apps machen von der Neuerung bereits Gebrauch und nun ist auch Spotify an Bord. Ab sofort steht Spotify in Version 8.5.80 im App Store als Download bereit. In den Release-Notes sprechen die Entwickler allerdings nur von Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Dies ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Auch die iOS 14 Widgets sind an Bord. Genau genommen, können Nutzer aktuell zwischen zwei verschiedenen Widgets wählen, die die zuletzt gespielten Alben, Playlists etc. anzeigen. Klickt man diese landet man in der Spotify-App.