Am Dienstag hatte Apple zur „Hi, Speed“-Keynote geladen und unter anderem das neue iPhone 12 und iPhone 12 Pro angekündigt. Da es sich um ein Online-Event handelte, entfiel dass „Hands-On“ für eingeladene Pressevertreter, zu dem Apple für gewöhnlich im Anschluss an seine Veranstaltungen lädt. Stattdessen hat sich Apple dieses Mal dazu entschieden, ABC News Reporterin Becky Worley ein iPhone 12 und iPhone 12 Pro zu Verfügung gestellt, so dass die Geräte in „Good Morning America“ gezeigt werden konnten.

iPhone 12 & 12 Pro in US-Morning-Show

Wir nehmen es vorweg: zu viel solltet ihr von dem ersten Hands-On nicht erwarten. Ihr erhaltet einen ersten Eindruck zu den Geräten und zum Farbunterschied zwischen dem Pazifikblau beim iPhone 12 Pro und dem Blau beim iPhone 12. Gleichzeitig zeigt das 5-Minuten-Video wie die neuen MagSafe-Magnetbrieftaschen auf der Rückseite einrasten.

Das Segment umfasst auch ein kurzes Interview mit Apple VP of ‌iPhone‌ Marketing Kaiann Drance, die das ‌iPhone‌ 12 während der Veranstaltung vorstellte. Auf die Frage nach dem Fehlen von EarPods und Netzteilen in der iPhone-Box argumentierte Drance, dass die Entscheidung, sie wegzulassen, darauf zurückzuführen sei, dass dies „das Richtige“ sei, da Kunden bereits häufig mehrere Ladegeräte.

iPhone 12 und iPhone 12 Pro gehen morgen in den Vorverkauf. iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max können ab dem 06. November vorbestellt werden.