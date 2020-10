Diejenigen, die darauf gehofft hatten, dass Apple das „Hi, Speed“-Event nutzt, um AirTags und AirPods Studio vorzustellen, waren sicherlich enttäuscht. Allerdings zeichnete sich im Vorfeld ab, dass Apple ausschließlich über die neuen iPhone-Modelle und den HomePod mini sprechen wird. Nun gibt es neue Informationen zu den AirTags und den AirPods Studio.

Jon Prosser hat sich in den letzten Wochen und Monaten als akkurate Quelle für Apple Informationen hervorgetan. Nun hat er frische Appetithäppchen zu den AirTags und den AirPods Studio zugesteckt bekommen, die er mit uns teilt.

First:

Major hiccup in AirPods Studio production 😬

A few key features have now been cut.

Seems they still need to work some things out before we have final units.

Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020