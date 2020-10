Seit wenigen Wochen läuft „Long Way Up“ exklusiv auf Apple TV+. Um ein wenig die Werbetrommel für die Serie mit Ewan McGregor und Charley Boorman zu rühren, hat der Hersteller nun ein First Look auf YouTube veröffentlicht.

Apple Video: „Long Way Up – First Look“

Das Duo McGregor und Boorman wird in 100 Tagen mehr als 13.000 Meilen zurücklegen und dabei 16 Grenzübergänge und insgesamt 13 Länder durchqueren. McGregor und Boorman werden durch Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador und aufwärts durch Kolumbien, Mittelamerika und Mexiko reisen. Als fahrbaren Untersatz dienen zwei Harley-Davidson LiveWire-Motorräder. Das Elektro-Bike soll zeigen, wie ein nachhaltiges Globetrotting aussehen kann.

Mit dem Video gibt Apple in 258 Sekunden einen ersten Einblick in die Serie, so dass sich Nutzer einen Eindruck verschaffen können, was sie erwartet. „Long Way Up“ ist eine spannende Doku-Serie. Es ist zwar kein Beinbruch, dass die deutsche Audio-Spur derzeit nicht nur vorliegt. Wünschenswert ist es trotzdem, dass Apple nicht nur den deutschen Untertitel bereit stellt. Den offiziellen Trailer zur Serie findet ihr hier.