The Walt Disney Company hat bekannt gegeben, dass Disney•Pixars jüngstes Animationsabenteuer SOUL ab 25. Dezember 2020 exklusiv auf Disney+ verfügbar sein wird. In einigen internationalen Märkten, in denen Disney+ nicht oder noch nicht verfügbar ist, wird der Film im Kino ausgewertet, Starttermine für diese Länder werden noch bekannt gegeben. Hier findet ihr alle Infos zu Disney+.

Disney+: Animationsabenteuer SOUL ab 25. Dezember verfügbar

Disney schreibt

Was macht uns Menschen aus? Wie werden wir …. „Wir“? Nun, diese Fragen stellt sich die leicht chaotische und eigensinnige Seele namens 22 nicht. Sie mag weder die Persönlichkeiten, noch die Interessen, die Menschen erhalten, bevor sie auf der Erde ankommen. Und generell will sie mit dem ganzen Erdenkram relativ wenig zu tun haben. Bis sie eines Tages auf Joe Gardner trifft. Durch ein dummes Missgeschick landet der aufstrebende Jazzmusiker nur wenige Stunden vor seinem großen Auftritt an einem fantastischen, mystischen Ort, an dem sich alle Seelen aufhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss sich er sich fortan mit der neunmalklugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen, die noch nie verstanden hat, was an diesem menschlichen Leben eigentlich so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 zu zeigen, wie großartig es ist, ein Mensch zu sein, stolpern die beiden von einem Schlamassel zum nächsten.

Erster Trailer ist da

Ab sofort könnt ihr euch mit dem deutschen Trailer auf den Start von Disney•Pixars SOUL am 25. Dezember 2020 auf Disney+ einstimmen. Mastermind und Regisseur Pete Docter (ALLES STEHT KOPF) hat ein ebenso amüsantes wie kreatives Meisterwerk voller liebenswerter Figuren, ausgefallener Gags und jeder Menge Herz und Humor geschaffen, in dem man endlich herausfinden wird, warum man eigentlich so ist, wie man ist.