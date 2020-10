Wir hatten letzte Woche bereits darauf hingewiesen, dass Apple und Disney die ersten 4K-Versionen von Disney-Filmen über iTunes zur Verfügung stellen. Nun meldet sich Apple offiziell zu Wort und kontaktiert in den USA iTunes-Kunden, dass ihre bisher gekauften Disney-Filme automatisch und kostenlos auf 4K-HDR-Versionen aufgewertet werden.

HD-Versionen erhalten kostenloses 4K-Upgrade

Apple kündigte bereits 2017 die Unterstützung von 4K-Filmen in iTunes an und teilte damals mit, dass man mit allen großen Hollywood-Studios mit Ausnahme von Disney entsprechende Vereinbarungen getroffen habe. Wer bisher im Stream oder als Download 4K-Versionen von Disney-Filmen sehen wollte, war somit auf Vudu und später Disney+ angewiesen.

Dann entdeckten aufmerksame Disney-Fans letzte Woche, dass plötzlich die ersten 4K-Versionen von Toy Story, Star Wars und Co. auftauchten. Kurz darauf verriet ein Werbe-Banner, dass alle „ikonischen Filme“ von Disney nun in 4K und HDR bei Apple verfügbar sind. Es war davon auszugehen, dass Apple seine Kunden nicht auf dem Trockenen sitzen lässt und bereits gekaufte Filme kostenlos aufwertet – so war es auch bei den anderen 4K-Versionen aus Hollywood. Nun macht es Apple jedoch offiziell und benachrichtigt alle US-Kunden per E-Mail über das Upgrade. Sofern ein von Disney veröffentlichter Film in einer 4K-Version verfügbar ist, wird dieser kostenlos aufgewertet. Nach aktuellem Stand betrifft das Upgrade Titel von Marvel, Pixar und natürlich Disney, einschließlich der Star Wars Filme.

Apple bewirbt das neue Angebot derweil nur in den USA. In Deutschland wird das 4K-Upgrade bzw. die 4K-Versionen noch nicht angeboten. Es bleibt zu hoffen, dass die Stores aus anderen Ländern bald nachziehen.