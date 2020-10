Am heutigen Freitag feiern iPhone 12 und iPhone 12 Pro ihren Vorverkaufsstart. Der offizielle Startschuss fällt um 14:00 Uhr. Allerdings nimmt 1&1 schon jetzt Vorbestellungen an. iPhone 12 und iPhone 12 Pro können ab 0 Euro vorbestellt werden.

Ab 0 Euro: iPhone 12 (Pro) bei 1&1

Ab sofort bietet euch 1&1 die neuen iPhone 12 und iPhone 12 Pro Modelle an. Beide Geräte sind ab 0 Euro erhältlich. 1&1 kombiniert die neuen iPhone 12 (Pro) Modelle mit verschiedenen All-Net-Flats. Ihr entscheidet zwischen den Tarifen LTE S, LTE M, LTE L, 5G XL und 5G XXL. Je nach Tarif erhaltet ihr verschiedene Leistungen.

Eine Telefon-Flat und eine Internet-Flat sind in allen Tarifen enthalten. Auch EU-Roaming ist selbstverständlich inkludiert. Der Unterschied der Tarife liegt im inkludierten Highspeeed-Volumen sowie in der maximalen Surfgeschwindigkeit. 5G ist, wie der Name schon vermuten lässt, in den Tarifen 5G XL und 5G XXL enthalten.

Der Tarif LTE L bietet euch beispielsweise 20GB Highspeed-Volumen mit LTE Max (bis zu 225MBit/s). Im 5G XXL erhält ihr 40GB mit 5G-Geschwindigkeit.

Das iPhone 12 wird in allen Tarifen zum einmaligen Preis von nur 0 Euro angeboten. Beim iPhone 12 Pro erhaltet ihr das Gerät ab dem LTE L zum Einmalpreis von 0 Euro. An dieser Stelle muss man ehrlicherweise sagen, dass die Mobilfunkanbieter kein Geld zu verschenken haben. Der Kaufpreis wird auf den monatlichen Grundpreis umgelegt. So entfällt zumindest der hohe Anschaffungspreis und man verteilt die Kosten auf 24 Monate.

Übersicht

iPhone 12 ( 64 GB /128 GB /256 GB; Farben: Grün, Blau, Schwarz, Weiß, Rot) 1&1 All-Net-Flat LTE S (5 GB Datenvolumen): ab 34,99EUR/Monat 1-10, danach 59,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE M (10 GB Datenvolumen): ab 39,99EUR/Monat 1-10, danach 64,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE L (20 GB Datenvolumen): ab 42,99EUR/Mona t 1-10, danach 67,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE 5G XL (40 GB Datenvolumen): ab 47,99EUR/Monat 1-10, danach 72,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE 5G XXL (100 GB Datenvolumen): ab 52,99EUR/Monat 1-10, danach 77,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. Hier geht es zum iPhone 12 (Pro) bei 1&1

( 64 GB /128 GB /256 GB; Farben: Grün, Blau, Schwarz, Weiß, Rot) iPhone 12 Pro (128 GB /256 GB /512 GB; Farben: Silber, Graphit, Gold, Pazifikblau) 1&1 All-Net-Flat LTE S (5 GB Datenvolumen): ab 34,99EUR/Monat 1-10, danach 59,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE M (10 GB Datenvolumen): ab 39,99EUR/Monat 1-10, danach 64,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE L (20 GB Datenvolumen): ab 42,99EUR/Mona t 1-10, danach 67,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE 5G XL (40 GB Datenvolumen): ab 47,99EUR/Monat 1-10, danach 72,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE 5G XXL (100 GB Datenvolumen): ab 52,99EUR/Monat 1-10, danach 77,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. Hier geht es zum iPhone 12 (Pro) bei 1&1

Interesse? Dann greift direkt zu. Die Nachfrage dürfte zum iPhone 12 (Pro) Verkaufsstart ziemlich groß sein.