Heute findet nicht nur der iPhone 12 (Pro) Vor-Verkaufsstart statt, Apple schickt auch neue Apple TV+ Inhalte ins Rennen. Zudem steht der offizielle Trailer zu „Bruce Springsteen’s Letter to You“ zur Ansicht bereit.

Neue Folgen zu „Teheran“ und „Long Way Up“

Apple nutzt den heutigen Tag, um neue Folgen zu Teheran“ und „Long Way Up“ zu veröffentlichen. Folge 6 von „Teheran“ hört auf den Namen „Der Ingenieur“. Tamar und Milad kehren nach Teheran zurück und erpressen ihren Kontakt im Elektrizitätsunternehmen. Kadosh versucht, Gorev von Tamars neuem Plan zu überzeugen.

Folge 7 zu „Long Way Up“ trägt den Titel „Peru“ und wird wie folgt beschrieben: „Die Hälfte der Reise ist geschafft und Ewan erfüllt sich einen Kindheitstraum: Machu Picchu zu besteigen. Danach geht es tief ins Amazonasgebiet.

Offizieller Trailer zu „Bruce Springsteen’s Letter to You“

Darüberhinaus steht der offizielle Trailer zu „Bruce Springsteen’s Letter to You“ auf YouTube bereit. Der Dokumentarfilm wird am Freitag, 23. Oktober 2020 begleitend zum Release des kommenden Albums „Letter To You“ seine weltweite Premiere bei Apple TV+ feiern.