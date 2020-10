Als Apple im September die Apple Watch Series 6 ankündigte, führte das Unternehmen auch die Solo Loop Armbänder ein. Die Lieferzeit der Bänder ging dabei schnell in die Höhe. Ab sofort lassen sich auch die PRODUCT(RED)-Versionen der Solo Loop Serie in der normalen und in der geflochtenen Variante bestellen.

Apple Watch Solo Loop PRODUCT(RED)

Ein Blick in den Apple Store zeigt, dass die Solo Loop Armbänder nach wie vor schwer zu bekommen sind. 4 bis 8 Wochen Lieferzeit ist hier keine Seltenheit. Mit den PRODUCT(RED) Varianten erhalten wir nun jedoch eine Alternative, die sich deutlich früher an unser Handgelenk schmiegen könnte. So lässt sich das normale und geflochtene Solo Loop laut Apple nun bestellen mit Lieferung zwischen 26. Oktober und 3. November.

Womöglich ist das eine Alternative für alle Apple Watch Fans, die derzeit auf eine Gelegenheit warten, ein Solo Loop Armband für die Apple Watch zu kaufen. Die flexiblen Armbänder der Solo Loop Serie lassen sich so weit in die Länge ziehen, bis man sie einfach über das Handgelenk ziehen kann. Es gibt keine Schnalle und somit auch keine unangenehmen Druckstellen. Das normale Solo Loop und das geflochtene Modell sind mit der Apple Watch Series 4 und neuer kompatibel.