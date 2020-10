Seit 14:00 Uhr lässt sich das neue iPhone 12 (Pro) ohne Vertrag über den Apple Online Store bestellen. Die Deutsche Telekom, o2 und Vodafone haben ebenfalls den Schalter umgelegt und nehmen Bestellungen mit Vertrag an. Wir haben einen Blick auf die Lieferzeiten geworfen, die bereits jetzt bis in den November reichen.

iPhone 12 (Pro): Lieferzeiten steigen bereits an

Apple bietet das iPhone 12 in fünf Farben (Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Rot) sowie in drei Speichergrößen (64 GB, 128 GB und 256 GB) an. Das iPhone 12 Pro erhaltet ihr in den vier Farben Graphit, Silber, Gold und Pazifikblau in den drei Speichergrößen 128 GB, 256 GB und 512 GB. Das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max können erst ab dem 6.11. vorbestellt werden.

Kurz nach dem Start der Vorbestellungen für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro steigen bereits die voraussichtlichen Lieferzeiten der begehrtesten Modell-Kombinationen bei Apple rapide an. Wenn man sich zum aktuellen Zeitpunkt für das iPhone 12 in Blau entscheidet (unabhängig von der Speicheroption) ist mit einer Lieferung zwischen dem 3. und 10. November zu rechnen. Bei den anderen Farboptionen könnte man diesen Monat noch Glück haben, das kann sich jedoch schnell ändern.

Ähnlich sieht es bei dem iPhone 12 Pro aus. Hier ist es schwer überhaupt noch ein Gerät vor November zu erhalten. Eine Alternative ist die Abholung vor Ort in einem Apple Store, wo man das iPhone 12 Pro vereinzelt noch Ende Oktober erhalten kann.

Das Bild ist uns natürlich bekannt, jedes Jahr gehen die Lieferzeiten kurz nach dem Startschuss rapide in die Höhe. Dieses Mal hat Apple jedoch wieder versucht die iPhone-Familie aufzuteilen, um den Ansturm besser bewältigen und den Liefernachschub sichern zu können. Wir sind gespannt, wie sich diese Aufteilung auszahlen wird. An dieser Stelle erlaubt uns den Hinweis, dass die Lieferzeiten nicht zwingend einen Rückschluss auf die Bestellmenge zulassen. Es ist schlicht und einfach unbekannt, wie viele Geräte Apple im Vorfeld produzieren konnte und somit zum Verkaufsstart bereitstellen konnte.