Nur noch wenige Stunden trennen uns von der Möglichkeit, das iPhone 12, iPhone 12 Pro sowie das neue iPad Air 4 vorzubestellen. Um die letzten Vorbereitungen zu treffen, hat Apple vor wenigen Augenblicken seinen Online Store vom Netz genommen.

Ab 14 Uhr: iPhone 12 (Pro) und iPad Air 4 vorbestellen

Es ist schon eine kleine Tradition, dass Apple im Vorfeld eines Verkaufsstarts seinen Online Store vom Netz nimmt, um hinter den Kulissen die Vorbereitungen zu treffen. Falls ihr aktuell versucht, den Online Store zu betreten, so müsst ihr euch ein paar Stunden gedulden. Aktuell ist das Apple Online-Kaufhaus „offline“.

Am heutigen Tag muss man kein großer Prophet sein, um erahnen zu können, welche Produkte ab 14:00 Uhr zur Vorbestellung bereit stehen. Apple hat im Rahmen der „Hi, Speed“-Keynote zu verstehen gegeben, dass heute der Startschuss für das 6,1 Zoll iPhone 12 sowie 6,1 Zoll iPhone 12 Pro fallen wird. Gleichzeitig wird Apple die Möglichkeit eröffnen, dass Kunden das neue iPad Air 4 vorbestellen können. Der offizielle Verkaufsstart der iPhone-Modelle findet am 23. Oktober und somit in einer Woche statt. iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max folgen am 06. November.

Apples Motto lautet „Freu dich aufs Wochenende. Und aufs Vorbestellen. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Ab 14 Uhr kannst du vorbestellen.“ Nicht nur Apple nimmt ab heute iPhone 12 (Pro) Vorbestellungen an, auch die Telekom, o2 und Vodafone sind mit von der Partie.