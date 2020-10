In den letzten Tagen scheint ein internes Apple Meeting stattgefunden haben, bei dem über die kommenden Wochen und Monate gesprochen wurde. Es sickerte bereits durch, dass Apple mit dem 17. November plant, um den ersten Mac mit Apple Silicon vorzustellen. Aber auch die erste Keynote 2021 wurde terminiert. Allerdings geben wir zu bedenken, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch viel passieren kann und der Termin sicherlich noch nicht in Stein gemeißelt ist.

AirPods Studio sollen im März 2021 debütieren

Leaker Jon Prosser meldet sich kurz vor dem Wochenende noch einmal zu Wort und hält ein paar interessante informationen bereit. Während es die AirTags noch in diesem Jahr schaffen könnten, vorgestellt zu werden, bereitet man sich bei Apple auf den Marktstart der sogenannten AirPods Studio für März 2021 vor.

Prosser spricht davon, dass Apple derzeit mit dem 16. März für die erste Keynote 2021 plant. Im Rahmen dieses Events sollen die AirPods Studio vorgestellt werden. Bei den AirPods Studio soll es sich um High-End Over-Ear-Kopfhörer handeln, die in zwei Modellvarianten auf den Markt kommen sollen. Ein Modell soll auf Premium-Materialien setzen (hier gibt es Renderings), während das zweite Modell ein sportliches Modell sein soll. Zuletzt sprach Prosser davon, dass es Produktionsprobleme bei den AirPods Studio gegeben und Apple die Kopfhörer nach hinten geschoben hat.

Okay, how about “One More Thing” ? After this November ARM Mac event, the next Apple Event (currently a digital event) will happen on Tuesday, March 16, 2021 🗓 Event headliner will be AirPods Studio (B515) https://t.co/UxqQr6je1c pic.twitter.com/oCxVhg3owb — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

In seinem Online Store sowie in den Retail Stores vor Ort hat Apple zumindest schon einmal Platz für neues Audio-Zubehör gemacht in dem Geräte von Bose, Sonos und Co. aus den Regalen entfernt wurden. Dort steht ab November der neue HomePod mini und zukünftig sicherlich auch die AirPods Studio.