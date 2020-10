Nachdem Apple im September dieses Jahre die neuen Apple Watch Modelle (hier unser Apple Watch 6 Test) sowie das iPad 8 (Test zum iPad 8) und iPad Air 4 vorgestellt hatte, folgten vor wenigen Tagen am 13. Oktober die iPhone 12 (Pro) Familie sowie der HomePod mini. Allerdings steht für dieses Jahr noch mindestens der erste Mac mit Apple Silicon aus. Die zugehörige Apple Keynote findet angeblich am 17. November statt.

Im Juni dieses Jahres kündigte Apple den Wechsel von Intel Prozessoren auf Apple Silicon an. Gleichzeitig gab der Hersteller zu verstehen, dass dieses Jahr mindestens ein Mac mit Apple Silicon vorgestellt wird. Innerhalb von zwei Jahren werden alle Macs auf die Apple eigenen Prozessoren umgestellt.

Nun gibt es das erste Gerüchte, wann die nächste Keynote stattfinden wird. Kein geringerer als Jon Prosser, der in den letzten Wochen mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, spricht davon, dass sich Apple für den 17. November für die nächste Keynote entschieden hat. Eine Woche zuvor – am 10. November – wird Apple die Einladungen für das Event verschicken.

You should see this confirmed with an announcement on Tuesday, November 10th.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020