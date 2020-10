Vor ein paar Tagen war es nur ein Gerücht, nun haben wir es Schwarz auf Weiß. Apple verlängert die kostenlose Apple TV+ Testphase bis Ende Januar 2021. Darüber informiert der Hersteller seine Kunden aktuell per Mail.

Kostenlose Apple TV+ Testphase wird verlängert

Anwender, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac kaufen, können Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos genießen. Das Angebot gilt für 3 Monate nach der Aktivierung eines qualifizierten Gerätes. Diese Promo startete vor rund einem Jahr mit der Präsentation der neuen iPhone 11 (Pro) Modelle.

Apple TV+ ging am 01. November 2019 an den Start. Bei Kunden, die direkt am 01. November ihre kostenlose einjährige Testphase gestartet haben, wäre diese Ende Oktober 2020 ausgelaufen. Apple hat sich allerdings dazu entschieden, die kostenlose Testphase bis Ende Januar 2021 zu verlängern.

In einer Mail an berechtigte Kunden informiert Apple, dass die Testphase verlängert wird. Es heißt

Wir geben euch zusätzliche Zeit, um die neuesten Apple Originals zu entdecken und sich über Shows zu informieren, die für eine zweite Staffel zurückkehren. Ihr müsst nichts tun – schauen einfach bis Februar 2021 kostenlos weiter. Es war ein unglaubliches Debütjahr. Das Publikum liebt den Emmy-Preisträger The Morning Show, den Blockbuster-Thriller Greyhound aus dem Zweiten Weltkrieg, die herzerwärmende Komödie Ted Lasso und vieles mehr. Haltet Ausschau nach neuen Premieren, Filmen wie On the Rocks, der aufschlussreichen Dokumentationen Tiny World und Staffel 2 von Servant, For All Mankind und Peabody-Gewinner Dickinson.

Nach der kostenlosen Testphase schlägt Apple TV+ mit 4,99 Euro zu Buche. Darüberhinaus ist Apple TV+ Bestandteil von Apple One. Je nachdem, welche Apple Abos ihr nutzt, macht sas Service-Bundle Apple One Sinn, da man damit bares Geld sparen kann.