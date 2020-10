Als Apple das neue iPhone 12 (Pro) im Rahmen des „Hi, Speed“-Events vor wenigen Tagen vorgestellt hat, ging der Hersteller intensiv auf die verbaute 5G-Technologie ein. Dabei erhielt unter anderem Verizon CEO Hans Vestberg Redezeit, um näher über 5G zu sprechen. Seit kurzem steht der erste Verizon-Werbespot zum iPhone 12 (Pro) vor. In der Hauptrolle ist Chris Rock zu sehen.

Chris Rock bewirbt iPhone 12 (Pro) mit mmWave 5G in Werbespot

Die „deutschen“ iPhone 12 (Pro) Modelle unterstützen 5G NR (Frequenzbänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79). In den USA setzt Apple zusätzlich auf die mmWave-Technologie.

Verizon vermarktet sein 5G-Netz in Kombination mit den neuen iPhone-Modellen unter dem Slogan „5G Just Got Real“. Genau dieser spiegelt sich nun auch in dem neuen Werbespot wieder, bei dem Chris Rock nicht nur das iPhone 12 (Pro), sondern auch das Verizon 5G-Netz bewirbt.

mmWave ist ein Bereich von 5G-Frequenzen, der ultraschnelle Geschwindigkeiten auf kurzen Strecken bietet und sich daher am besten für dichte besiedelte Gebiete (z.B. Städte) eignet. Im Vergleich dazu ist Sub-6GHz 5G im Allgemeinen langsamer als mmWave, Allergens werden größere Reichweite erzielt., so dass Vororte und ländliche Gebiete besser versorgt werden können. In den meisten Ländern, die 5G anbieten, sind Sub-6GHz-Netze häufiger anzutreffen.

Apple selbst spricht davon, dass das iPhone 12 (Pro) mehr 5G-Frequenzbänder abdeckt, als jedes andere Smartphone. Um Akkulaufzeit zu sparen, bietet Apple eine optionale Funktion an, die von 5G auf LTE, wechselt, wenn keine hohen Downloadgeschwindigkeiten benötigt werden. Die neuen iPhone 12 (Pro) Modelle können ab sofort vorbestellt werden.

