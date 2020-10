Kaum ist der Vor-Verkaufsstart des iPhone 12 und iPhone 12 Pro angelaufen, da gibt es bereits die ersten Gerüchte zum iPhone 12S (Pro), welches Apple vermutlich im Herbst 2021 präsentieren wird. Es heißt, dass Apple auf einen Touch ID Sensor im Display setzen könnte.

Gerücht: iPhone 12S (Pro) mit Touch ID im Display

Beim aktuellen iPad Air 4 setzt Apple auf die nächste Generation Touch ID. Der Fingerabdrucksensor ist erstmals nicht im Homebutton des Gerätes, sondern im Ein-Aus-Schalter untergebracht. Im kommenden Jahr beim iPhone 12S (Pro) könnte es abermals eine neue Touch ID Generation geben.

Die aktuelle COVID-19 Pandemie zeigt, dass die Face ID Gesichtserkennung beim Tragen einer Maske an ihre Grenzen stößt. Da wäre eine Alternative in Form von Touch ID wünschenswert. Nun taucht das Gerücht auf, dass Apple beim 2021er iPhone den Touch ID Sensor im Display integrieren könnte.

“MESA” is Touch ID. “uts” is “under the screen” — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

Genau genommen ist es Leaker @L0vetodream, der etwas kryptisch „MESA uts for iPhone“ schreibt. Leaker Jon Prosser entschlüsselt das Ganze wie folgt: „MESA bedeutet Touch ID“ und „UTS steht für under the screen“.

Apple dürfte bereits einen Großteil der Entscheidungen rund um das iPhone 12S (Pro) getroffen haben. Intern dürfte bereits feststehen, ob und wo Touch ID implementiert wird. Je nachdem, wie gut Touch ID beim iPad Air 4 im Alltag funktioniert (ein Test steht noch aus), könnte Apple Touch ID beim iPhone ebenfalls in der seitlichen Taste unterbringen.