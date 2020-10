Während das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro seit Freitag in vielen Ländern vorbestellt werden können, bereitet sich Apple darauf vor, seine neuen Smartphones auch in Brasilien auf den Markt zu bringen. Hierzu gehört die Anmeldung bei der brasilianischen Zulassungsbehörde ANATEL. Bei der Gelegenheit erhalten wir einen Blick auf die Akkukapazität des iPhone 12 sowie iPhone 12 mini.

iPhone 12 kommt mit 2.815 mAh Akku, iPhone 12 mini bietet 2.227 mAh

Apple selbst verrät traditionell nur die Maximallaufzeiten seiner Geräte, die tatsächliche Akkukapazität zeigt sich in der Regel erst bei einem Teardown oder bei einem Blick in behördliche Dokumente – wenn dies denn möglich ist. Eine solche Gelegenheit erhalten wir heute von der in Brasilien zuständigen Zertifizierungsbehörde für Funktechnologien. Die sogenannte ANATEL-Zertifizierung gibt einige Daten zum iPhone 12 Preis, darunter auch die Akkukapazitäten zweier Modelle.

Zunächst erfahren wir, dass die Akkukapazität des iPhone 12 geschrumpft ist, konkret auf 2.815 mAh gegenüber 3.110 mAh im iPhone 11. Das soll jedoch nicht heißen, dass der Energiespender des iPhone 12 jetzt früher eine Frischzellenkur benötigt. Wie gewohnt, hält Apple an seinen Laufzeiten größtenteils fest. Beim Video-Streaming verbessert sich das iPhone 12 sogar auf 11 Stunden, von zuvor 10 Stunden beim iPhone 11. Das ist vor allem dem neuen A14 Bionic Chip zu verdanken, der deutlich effizienter arbeiten soll als sein Vorgänger.

Das iPhone 12 mini bietet laut ANATEL eine Kapazität von 2.227 mAh, was laut Apple 10 Stunden Video-Streaming ermöglicht. Zudem wurden auch die Akkus für das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max von der Behörde genehmigt. Allerdings werden die Kapazitäten für diese Modelle nicht gelistet.

Darüber hinaus wird in der ANATEL-Dokumentation erwähnt, dass zumindest das iPhone 12 Pro von Foxconn nicht nur in China gefertigt wird. So soll das Smartphone von dem Auftragsfertiger auch in Brasilien und Indien montiert werden. Apple verstärkte zuletzt die Produktion seiner Produkte in diesen Ländern, da der Handelskonflikt zwischen den USA und China negative Auswirkungen auf das Geschäft hatte.

Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro können bereits vorbestellt werden. Ausgeliefert werden die Geräte ab dem 23. Oktober 2020. Bis wir das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max vorbestellen können, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Los geht es am 6. November 2020 um 14:00 Uhr. Ab dem 13. November 2020 können dann die ersten Käufer die Geräte in den Händen halten.