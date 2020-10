Wer sich mit der Amazon Kreditkarte bei Apple Pay anmelden will, hat schlechte Karten. So unterstützt die für die Kreditkarte verantwortliche Landesbank Berlin bisher nicht Apple Pay. Das könnte sich jedoch bald ändern. So gibt es erste Hinweise, dass hinter den Kulissen an einer Unterstützung von Apples Zahlungssystem gearbeitet wird.

Apple Pay und Amazon VISA

Seit Apple Pay im Jahr 2018 in Deutschland verfügbar ist, wächst die Anzahl der teilnehmenden Banken stetig an. Besitzer einer Amazon Kreditkarte schauen jedoch bisher in die Röhre, denn hinter der Visa-Karte von Amazon steht die Landesbank Berlin. Diese unterstützt Apples kontaktloses Bezahlsystem noch nicht. Hier war eine Anbindung allenfalls über Umwege, wie etwa mit der Proxy-Karte Curve, möglich.

Ein aufmerksamer Nutzer hat vor kurzem jedoch zwei Platzhalter-Dokumente auf der Webseite der Landesbank Berlin entdeckt. Deren Dateinamen verraten, dass hier später die Datenschutzhinweise zu Apple Pay und Google Pay ihren Platz finden sollen. Die Dokumente waren vom 15. Oktober, also noch ganz frisch. Mittlerweile wurden sie jedoch wieder entfernt. Die Entdeckung lässt jetzt hoffen, dass die Landesbank Berlin bald eine entsprechende Unterstützung von Apple Pay und Google Pay ankündigt.