Ab sofort werden Vorbestellungen für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro entgegengenommen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max, die sich ab dem 06. November vorbestellen lassen. Aktuellen Einschätzungen zufolge könnte Apple bis Ende des Jahres bis zu 80 Millionen neue iPhone-Modelle verkaufen.

Digitimes: 80 Millionen verkaufte iPhone 12 (Pro) bis Ende des Jahres

Bis Ende dieses Jahres könnte Apple bis zu 80 Millionen Exemplare der neuen iPhone-Geräte ausliefern. Digitimes schreibt

Die Preisdynamik in Verbindung mit einer Reihe von Technologie-Updates, darunter ein schnellerer A14-Prozessor, verbesserte Produktdesigns und Kamerafunktionen, dürfte Apple eine neue Runde des Umsatzwachstums bringen, so die Beobachter. Die Auslieferung der neuen iPhone-Produktreihe, darunter das iPhone 12‌, das iPhone 12‌ mini, das iPhone 12 Pro und das ‌iPhone 12 Pro‌ Max, wird bis Ende 2020 mindestens 70 Millionen Einheiten erreichen. 80 Millionen verkaufte Einheiten sind denkbar. Unbekannt sind mögliche Auswirkungen eines Handelskrieges zwischen USA und China.

Foxconn kurbelt Produktion an

South China Morning Post berichtet, dass Foxconn neue Mitarbeiter für die iPhone 12 und iPhone 12 Pro Produktion für seiner größte Fabrik sucht.

Der taiwanesische Vertragshersteller hat „in Scharen“ Fabrikpersonal eingestellt, um im größten Werk des Unternehmens in Zhengzhou zu arbeiten, das lange als „iPhone City“ bezeichnet wurde. Mindestens ein Rekrutierungszentrum bearbeitet täglich etwa 2.000 Bewerber, so der Bericht.

Es heißt, dass am frühen Morgen tausende Arbeitssuchende aus ganz China eintreffen und am Nachmittag bereits am Fließband arbeiten. Um der erwarteten iPhone-Nachfrage gerecht zu werden, soll die Fabrik 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Betrieb halten.