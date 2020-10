In den letzten Wochen und Monaten sind allerhand Apple Gerüchte aufgetaucht. Ein paar dieser Gerüchte wurden bereits mit dem Apple September- und Oktober-Event „abgearbeitet“. Wiederum andere Prognosen stehen noch aus. So hält sich nach wie vor das Gerücht, dass Apple an einem neuen, leistungsstärkeren AppleTV arbeitet. Jüngsten Gerüchten zufolge erscheint ein neues AppleTV erst im kommenden Jahr.

Neues AppleTV vermutlich erst 2021

Apple arbeitet an einer neuen AppleTV-Generation, dies dürfte nicht wirklich überraschend sein. Fraglich ist nur, wann der Hersteller aus Cupertino dieses Gerät präsentiert. Glaubt man der Einschätzung von Leaker Jon Prosser, so wird Apple das neue AppleTV nicht vor nächstem Jahr ankündigen.

Angeblich arbeitet Apple sogar an zwei neuen AppleTV-Modellen. Ein Modell soll mit einem A12-Chip und ein anderes Modell mit einem A14-Chip ausgerüstet sein. Dabei soll sich Apple unter anderem darauf konzentrieren, dass aufwendigere Spiele mit der Box kompatibel sind. Ob Apple tatsächlich zwei neue Modelle präsentiert, oder ob es sich bei den hier zitierten Modellen um unterschiedliche Prototypen handelt, ist nicht bekannt.

There is no new Apple TV coming until next year. https://t.co/L7jSwlFllF — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

Neben dem neuen AppleTV, stehen noch die sogenannten AirTags und die AirPods Studio aus. Auch neue Macs mit Apple Silicon sind in Arbeit, zumindest ein neuer Mac wird vermutlich im kommenden Monat angekündigt.