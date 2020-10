Ein neuer Bericht des Wall Street Journal beschreibt, wie sich Facebook-CEO Mark Zuckerberg kürzlich „in einen aktiven politischen Akteur verwandelt hat“. Ein Highlight des Berichts ist die Behauptung, dass Zuckerberg die Gesetzgeber ausdrücklich aufgefordert hat, Apple intensiver zu überprüfen.

Facebook ist bekanntlich nicht der größte Fan von Apples Geschäftsmodell. Apple sei ein Unternehmen, das Luxus-Hardware oder Abonnementdienste verkauft, hauptsächlich an Verbraucher, die es sich leisten können. Das behauptete zumindest zuletzt Facebook-Finanzchef David Fischer, der sich besonders über die kommenden Datenschutz-Einstellungen von iOS 14 geärgert hat, da seinem Arbeitgeber so Einnahmen verloren gehen.

Während Apple, Google, Facebook und Amazon nun schon länger unter einem wachsamen Auge der Wettbewerbsbehörden stehen, bemühte sich Mark Zuckerberg offensichtlich, dass Apple besonders gut unter die Lupe genommen wird. Das ist im Grunde nicht überraschend. Bereits in der großen Kartell-Anhörung, legte Zuckerberg großen Wert darauf, die Rolle von Facebook herunterzuspielen und versuchte auch TikTok sowie YouTube mit ins Spiel zu bringen.

Das Wall Street Journal erklärt, dass Zuckerberg inzwischen „regelmäßig“ mit dem Senior-Berater des Weißen Hauses, Jared Kushner, spricht und Gespräche mit US-Präsident Trump geführt hat. Zuckerbergs Fokus auf politische Beziehungen ergibt sich aus der Tatsache, dass Facebook einem neuen Wettbewerb und der kartellrechtlichen Prüfung ausgesetzt ist. Das Wall Street Journal schreibt:

„Mr. Zuckerbergs neue politische Schritte sind Teil der Bemühungen, sein Unternehmen vor Druck zu schützen, der von kartellrechtlichen Untersuchungen auf beiden Seiten des Atlantiks bis hin zur Kritik an seinen Datenschutzpraktiken und seiner Rolle bei der Verbreitung von Fehlinformationen und Verschwörungstheorien reicht. Facebook sieht sich auch mit neuen konkurrierenden Bedrohungen durch Unternehmen wie TikTok von ByteDance Ltd. konfrontiert. Das Knüpfen von Beziehungen zu politischen Führungskräften, Medienpersönlichkeiten und Aktivisten ist nun von entscheidender Bedeutung für die anhaltende Vormachtstellung von Facebook in den sozialen Medien.“