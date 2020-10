Apple hat einen neuen Vertrag mit Peanuts Worldwide und Lee Mendelson Film Productions abgeschlossen, um weitere Peanuts-Filme auf Apple TV+ zu bringen. Ab diesem Monat können Fans neue und bekannte Abenteuer mit Charlie Brown und seinen Freunden auf Apple TV+ erwarten.

Neue und Classic Peanuts-Filme für Apple TV+

Apple hatte bereits vor zwei Jahren einen Vertrag abgeschlossen, um neue animierte Inhalte rund um Charlie Brown, Snoopy und seine Freunde zu produzieren. Damit schloss Apple zum damaligen Zeitpunkt seinen größten Deal für die noch geplante TV-Offensive ab. Mittlerweile ist Apple TV+ an den Start gegangen und wir haben bereits die ersten Abenteuer der Peanuts-Gang erlebt, die Apple sogar zu einem Daytime Emmy Award verhalfen.

Das Unternehmen erklärt, dass dank der neuen Vereinbarung eine zweite Staffel von „Snoopy im All“ sowie einige neue Original-Specials auf Apple TV+ erscheinen werden. Mit dabei sind Specials zum Muttertag, zum Tag der Erde, zu Silvester und zur Rückkehr in die Schule.

Vielleicht noch bemerkenswerter ist, dass Apples neuer Deal einen Backkatalog mit zusätzlichen Peanuts-Specials enthält. Ab heute können Apple TV+ Abonnenten einige Classic-Specials wieder neu erleben. Zudem gibt es eine Halloween-Folge, die allen Nutzern vom 30. Oktober bis zum 1. November kostenlos zur Verfügung stehen wird.

Das Peanuts-Franchise geht bis auf das Jahr 1950 zurück, als Charles M. Schulz den Peanuts-Comicstrip schuf, der sich inzwischen zu einem der umfangreichsten Sammlungen an Comics, Serien, Filmen und Merchandise-Artikeln der Medien-Landschaft entwickelt hat. Für Apple bietet sich hier ein umfangreicher Katalog an bestehenden Peanuts-Inhalten, die auch heute noch Spaß machen. Wir hoffen, dass in Zukunft noch viele weitere Abenteuer von Charlie Brown und seinen Freunden den Weg auf Apples Streaming-Service finden werden.