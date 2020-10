Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ an den Start ging. Mit einer Handvoll Filmen und Serien gestartet, hat Apple das Portfolio in den letzten Wochen und Monaten deutlich ausgebaut. Mittlerweile gehen die ersten Serien in die 2. Staffel bzw. die Dreharbeiten laufen für diese bereits. Wie nun bekannt wurde, konnte Apple eine namhafte Schauspielerin für „Truth be Told – 2. Staffel“ für sich gewinnen. Auch die Helpsters melden sich zurück.

Apple TV+: Kate Hudson spielt bei „Truth be Told – 2. Staffel“ mit

Seit längerem ist bekannt, dass „Truth be Told“ (deutscher Titel: Der Wahrheit auf er Spur) in die 2. Staffel geht. Wie Deadline berichtet, hat sich Kate Hudson der Besetzung von Truth Be Told angeschlossen und wird ab der zweiten Staffel mit an Bord sein. Octavia Spencer, die in der ersten Staffel neben Aaron Paul spielte, wird auch in der kommenden Staffel zu ihre Rolle zurückkehren.

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel sollen am 26. Oktober beginnen. Hudson, so heißt es in dem Bericht, wird einen neuen Charakter namens Micah Keith verkörpern, der ein Lifestyle-Guru und lebenslanger Freund von Poppy Parnell (Spencer) ist. Der neue Fall bezieht beide Frauen tief ein und wird ihre Beziehung auf den ultimativen Test stellen.

Helpsters — Let’s Plan A Party

Seit vergangenem Freitag läuft bereits die 2. Staffel des Kinderserie „Helpsters“. Und wieder beginnt alles mit einem Plan. In einer der Folgen planen die Helpsters eine Party. Das eingebundene Video gibt euch einen Einblick, was euch in der Folge erwartet.