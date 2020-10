Eine der wesentlichen Neuerungen für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro ist die Unterstützung von 5G-Konnektivität. Apple soll laut einem Reddit-Nutzer Händlern und Netzbetreibern im Vorfeld der Veröffentlichung des iPhone 12 Lineups ein Sales-FAQ zur Verfügung gestellt haben. Hier erfahren wir unter anderem, dass der Datentransfer über 5G (zumindest derzeit) nicht möglich ist, wenn die Dual-SIM-Funktion genutzt wird.

Kein 5G im Dual SIM-Modus

Alle iPhone 12 Modelle unterstützen den Dual SIM-Modus. Dieser ermöglicht es, zwischen einer SIM-Karte und einer eSIM-Karte zu wechseln, um auf unabhängige Nummern und/oder Netzbetreibern zuzugreifen. Ein Bild eines (bisher nicht bestätigten) Trainingsdokuments aus Apples Sales Web-Ressourcen mit dem Titel „What you need to know about 5G on iPhone“, legt nun nahe, dass das iPhone 12 5G nicht unterstützt, wenn der Dual SIM-Modus aktiv ist. In der FAQ heißt es unter anderem:

„Funktioniert 5G mit Dual SIM?“

Bei Verwendung von zwei Anschlüssen im Dual SIM-Modus werden 5G-Daten auf beiden Anschlüssen nicht unterstützt und fallen auf 4G-LTE zurück. Wenn Kunden nur eSIM verwenden und einen 5G-unterstützten Netzbetreiber und Serviceplan haben, haben sie 5G-Zugang.“

Das Dokument weist darauf hin, dass nur durch die Deaktivierung der einen oder anderen SIM-Karte 5G-Geschwindigkeiten verfügbar sind. Diese Inkompatibilität beruht anscheinend auf einem Software-Problem, das Apple bald lösen könnte. So erklärt der Nutzer, der das Dokument bei Reddit veröffentlicht hat, dass sich noch dieses Jahr ein entsprechendes Update um das Problem kümmert soll.

Apple hat zu dem Thema bisher noch nicht Stellung genommen, auch in den öffentlichen Support-Dokumenten wird eine derartige Einschränkung nicht erwähnt. Es bleibt somit abzuwarten, ob sich das interne FAQ bewahrheitet.