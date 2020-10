Während die eine iTunes Karten Rabatt-Aktion am vergangenen Wochenende ausgelaufen ist, geht es bereits am heutigen Montag mit der nächsten iTunes Karten Aktion weiter. Dieses Mal lohnt der Weg zu Aldi Nord und Aldi Süd.

Aldi: 15 Prozent Bonus beim Kauf von iTunes Karten

Zeigt euer iTunes Konto derzeit Ebbe oder möchtet ihr dieses aus welchen Gründen auch immer, wieder auffüllen, so werft in dieser Woche einen Blick bei Aldi vorbei. Ab dem heutigen Montag (19. Oktober 2020) und noch bis kommenden Samstag (24. Oktober 2020) bietet euch Aldi 15 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro iTunes Karte nehmen an der Aktion teil. DasGanze gestaltet sich wie folgt:

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 28,75 Euro iTunes Guthaben erhalten

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 57,50 Euro iTunes Guthaben erhalten

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 115 Euro iTunes Guthaben erhalten

Hierbei handelt es sich um eine deutschlandweite Aktion von Aldi. Ihr müsst das Guthaben bis zum 07. November 2020 aktivieren, um automatisch das Bonus-Guthaben zugerhalten.

Das iTunes Guthaben könnt ihr zum Kauf von Apps, Musik, Filme, TV-Serien etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore einsetzen. Aber auch In-App-Käufe, iCloud-Speicherpläne, Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade.