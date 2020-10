Es zeichnet sich ab, dass der iPhone 12 (Pro) Verkaufsstart besser gelaufen ist, als der beim iPhone 11 (Pro). Nachdem bereits die taiwanischen Mobilfunkanbieter eine erste Einschätzung abgegeben haben, meldet sich nun ein renommierter Analyst zu Wort.

Kuo: Vorbestellungen beim iPhone 12 (Pro) besser als beim iPhone 11 (Pro)

Seit vergangene Woche Freitag lassen sich iPhone 12 und iPhone 12 Pro unter anderem bei der Telekom, o2 und Vodafone vorbestellen. iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max folgen im nächsten Monat.

Nun meldet sich Analyst Ming Chi Kuo zu Wort, um seine Einschätzung zum Verkaufsstart des iPhone 12 und iPhone 12 Pro anzugeben. Glaubt man der Einschätzung des Analysten, so könnte Apple am Start-Wochenende zwischen 7 Millionen und 9 Millionen iPhone 12 und iPhone 12 Pro verkaufen. Mit dem Verkaufsstart des iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max dürfte diese zahl noch einmal deutlich nach oben getrieben werden.

Weiter heißt es in der Analysteneinschätzung, dass sich alleine iPhone 12 und iPhone 12 Pro nahezu so gut zum Start verkauft haben, wie das gesamte iPhone 11 Lineup am ersten Verkaufswochende.

„Die Vorbestellung für das iPhone 12 Pro hat unsere Erwartungen übertroffen, da Apple-Kernfans anfänglich High-End-Modelle bevorzugen, die Nachfrage auf dem chinesischen Markt stark ist und die Nachfrage in der Hochsaison in den USA und Europa kommt“, schreibt Kuo.

Kuo geht nicht davon aus, dass das kommende iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max nicht die hohen Verkaufszahlen des iPhone 12 und iPhone 12 Pro erreichen kann. Der Analyst rechnet damit, dass das iPhone 12 und 12 Pro im vierten Quartal jeweils für 30 Prozent bis 35 Prozent der Auslieferungen der iPhone 12-Familie verantwortlich. Das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max sollen für schätzungsweise 10 bis 15 Prozent bzw. 15 bis 20 Prozent verantwortlich sein.