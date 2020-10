watchOS 7.0.3 steht als Download bereit. Wie ihr sicherlich aufgrund der Bezeichnung X.X.3 erahnen könnt, handelt es sich bei diesem Apple Watch Update um ein reines Bugfix-Update. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten.

watchOS 7.0.3 für die Apple Watch 3 veröffentlicht

Vor wenigen Augenblicken hat Apple die finale Version von watchOS 7.0.3 für alle Besitzer einer Apple Watch 3 als Download bereit gestellt. watchOS 7.0.3 steht rund eine Woche nach der Freigabe von watchOS 7.0.2 (ebenfalls ein Bugfix.Update) zur Verfügung.

In den vergangenen Tagen hatte die Apple Watch 3 mit unerwarteten Neustarts zu kämpfen. Genau diesem Problem widmen sich die Entwickler aus Cupertino am heutigen Abend. In den Release heißt es

watchOS 7.0.3 enthält Verbesserungen und Fehlerbehebungen, einschließlich eines Problems, bei dem Apple Watch Series 3 bei vereinzelten Benutzer unerwartet neu startete.

So funktioniert das Update

Die Aktualisierung erfolgt über die Apple Watch App auf eurem iPhone

Die Apple Watch muss in der Reichweite des mit einem WLAN verbundenen iPhone sein

Die Apple Watch muss mit dem Ladegerät verbunden sein

Die Apple Watch muss mindestens zu 50 Prozent geladen sein

Fall ihr die Apple Watch 3 besitzt und in den letzten Tagen mit dem genannten Problemen zu kämpfen hattet, so steht ab sofort Hilfe in Form von watchOS 7.0.3 bereit.