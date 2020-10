Adobe Illustrator ab sofort für iPad verfügt 

Ab sofort steht Adobe Illustrator für das iPad zur Verfügung. Parallel dazu, hat Adobe ein großes Update für Photoshop für iPad veröffentlicht. Beide Apps stehen in gewohnter Manier im Apple App Store als Download bereit.

Nachdem sich Adobe Illustrator für das iPad in den letzten Wochen in der Beta-Phase befand, kann die Grafik-App ab sofort von jedermann heruntergeladen werden. Bereits bei seinen einleitenden Worten macht Adobe darauf aufmerksam, dass der Apple Pencil bei Adobe Illustrator im Fokus steht. Unter anderem heißt es

Zeichne an Ort und Stelle so natürlich und präzise wie mit Stift auf Papier. Gestalte Linien, Formen, Schriften, Verläufe und Effekte. Nutze deinen Apple Pencil, um Elemente zusammenzufügen oder zuzuschneiden. Wende Effekte wie Punktverläufe, radiale Wiederholungen, Muster und Symmetrie an.

Bearbeite Projekte in Illustrator, Photoshop und Fresco. Deine Illustrator-Dateien werden automatisch mit der Cloud synchronisiert für deine Nutzung überall und Zugriff auf die neuesten Versionen deiner Projekte.