iOS 14.1 und iPadOS 14.1 stehen ab sofort als Download bereit. Nachdem das Update in der vergangenen Woche den „Golden Master“-Status erreichte und von Entwicklern heruntergeladen werden konnte, steht das Update für iPhone und iPad ab sofort für alle Nutzer zur Verfügung.

iOS 14.1 & iPadOS 14.1

Vor wenigen Augenblicken hat Apple die finale Version von iOS 14.1 und iPadOS 14.1 zum Download bereit gestellt. Am einfachsten erfolgt der Download over-the-air direkt am iPhone und iPad (Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate).

In erster Linie bringt das Update auf iOS 14.1 den Support für die neuen iPhone-Modelle. Allerdings sind noch ein paar weitere Verbesserungen an Bord. In den Release-Notes heißt es

iOS 14.1 enthält Verbesserungen und Fehlerbehebungen für dein iPhone.