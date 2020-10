Wie Apple auf der Präsentation des iPhone 12 Lineups betonte, wird die nächste iPhone-Generation eine verbesserte Widerstandsfähigkeit bieten. Zu verdanken ist das vor allem dem „Ceramic Shield“. Nun veröffentlicht the Verge einige interessante Details zum neuen Display-Glas des iPhone 12.

Apple gibt an, dass die Widerstandsfähigkeit des iPhone 12 (Pro) bei möglichem Herunterfallen durch die Kombination des neuen Gehäuses und der „Ceramic Shield“-Front im Vergleich zur Vorgängergeneration um das Vierfache erhöht wird. Das „Ceramic Shield“ geht laut Apple weit über bisheriges Glas hinaus, indem eine neue Fertigungsstufe hinzugefügt wurde, bei der das Glas unter höchsten Temperaturen mit Nanokeramik-Kristallen durchsetzt wird.

Das „Ceramic Shield“ kommt aus dem Hause Corning. Wie das Unternehmen The Verge mitteilt, ist das neue Display-Glas „die weltweit erste transparente und farbfreie Glaskeramik“. Weiterhin heißt es:

„Das neue Material von Corning besteht aus nanokeramischen Kristallen, die in die Glasmatrix eingebettet sind. Die in die Glasmatrix eingebetteten Kristalle sind eine Größenordnung kleiner als die Wellenlänge des Lichts und ihr Index ist auf das Glas abgestimmt. Dadurch ist das Material im Gegensatz zu anderen Glaskeramiken hochtransparent. Zusätzlich bilden die Kristalle ineinandergreifende Strukturen, die zu einer hohen Fehlerbeständigkeit führen und einen Mechanismus zur Ablenkung und zum Aufhalten von Rissen bieten. Die Glasmatrix wird durch Ionenaustausch verstärkt, um ein hohes Maß an Restfestigkeit nach einer Beschädigung zu gewährleisten.“