Seit längerem arbeitet Disney an der 2. Staffel zu „The Mandalorian“. Natürlich möchtet der Video-Streaming-Anbieter an den Erfolg der 1. Staffel anknüpfen. Um im Vorfeld die Werbetrommel zu rühren, gibt es nun einen Special Look Trailer. Hier geht es direkt zu Disney+.

Disney+ veröffentlicht Special Look Trailer zu „The Mandalorian – 2. Staffel“

„The Mandalorian – 2. Staffel“ ist ab dem 30. Oktober exklusiv auf Disney+ verfügbar. In der neuen Staffel setzen der Mandalorianer und das Kind ihre Reise fort, stehen Feinden gegenüber und mobilisieren Verbündete, während sie sich in der turbulenten Zeit nach dem Zusammenbruch des Galaktischen Imperiums ihren Weg durch die gefährliche Galaxis bahnen.

Zum Cast von „The Mandalorian“ gehören Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers und Giancarlo Esposito. Die Erfolgsregisseure der neuen Staffel sind Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed und Robert Rodriguez. Showrunner Jon Favreau fungiert zusammen mit Dave Filoni, Kathleen Kennedy und Colin Wilson als ausführender Produzent mit Karen Gilchrist als Co-Executive Producer. Die Drehbuchautoren für diese Staffel sind Jon Favreau, Dave Filoni und Rick Famuyiwa.

Wie eingangs erwähnt, war die erste Staffel zu „The Mandalorian“ ziemlich erfolgreich und hat zahlreiche Anwender vor die Mattscheibe gezogen. Viele Fans warten schon jetzt sehnsüchtig auf die Fortsetzung.