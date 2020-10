An diesem Freitag ist es endlich soweit. Das komplett neue iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPad Air 4 gehen in den Verkauf. Seit vergangener Woche lassen sich die neuen Geräte bereits vorbestellen. Zum Verkaufsstart bietet Apple seinen Kunden neue Einkaufsmöglichkeiten an.

Apple bereitet sich auf Verkaufsstart des iPhone 12 (Pro) und iPad Air 4 vor

Apple bietet zum Verkaufsstart des iPhone 12 (Pro) und iPad Air 4 ein neues, zugeschnittenes Verkaufserlebnis an. Kunden können ihre Geräte entweder online, per Telefon oder im Store beziehen. Von einer Chat-Session mit einem Specialist, die online beginnt und mit der kontaktlosen Lieferung endet, bis hin zu einer persönlichen Einkaufsberatung mit einem Apple Specialist beim Besuch ausgewählter Apple Stores, können Kunden die für sie beste Möglichkeit wählen, um die gewünschten Produkte zu beziehen.

„Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, sich ein neues iPhone zu holen und Apple Retail bietet die besten Möglichkeiten, das zu machen“, sagt Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People von Apple. „Wir bieten unseren Kunden neue Möglichkeiten, alle unsere Produkte vor dem Kauf zu entdecken, so dass sie sicher sein können, das für sie passende Produkt zu bekommen. Ganz gleich, ob sich unsere Kunden persönlich, telefonisch oder online mit uns in Verbindung setzen, unser gesamtes Retail-Team steht bereit, um ihnen den erstklassigen, individuellen Service zu bieten, den sie von Apple gewohnt sind.“

Wir gehen davon aus, dass Apple das neue Einkaufserlebnis aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie entwickelt hat, um Kunden auch in der aktuellen Situation das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Dieses Jahr neu bei Apple Retail

Kunden können Shopping Sessions buchen, um sich im Apple Store von einen Specialist persönlich beraten zu lassen und so maßgeschneiderte Hilfe bei der Auswahl eines neuen Produkts, eines Mobilfunktarifs oder einer Finanzierungsoption zu erhalten. Die gleiche Kaufberatung steht auch online zur Verfügung, wo Kunden jederzeit mit einem Specialist chatten können.

Zu den Optionen gehören Abholung im Store, Express-Storefrontm oder Lieferung am selben Tag.1 Kunden können sich unter apple.com/retail über die verfügbaren Services in ihrem Store informieren.

Die kontaktlose Lieferung ist für alle Produkte, einschließlich iPhone und iPad, verfügbar. Die Fahrer der Lieferung können anstelle einer Unterschrift aus sicherer Entfernung nach einer mündlichen Empfangsbestätigung fragen.

Darüberhinaus bietet Apple die Services an, die sich bereits in den letzten Jahren etabliert haben. Dazu gehört, dass ein Kunde nach dem Erhalten seines neuen Apple Produkts in einem persönlichen Online-Setup eine kostenlose Session mit einem Specialist vereinbaren kann, um sein neues Produkt einzurichten, die Grundlagen zu erlernen oder Profi-Tipps zu erhalten.

Apple betont noch einmal, dass ein Großteil der Apple Stores rund um den Globus geöffnet haben und Services, unter Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen anbieten, um die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter zu schützen.