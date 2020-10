Zum 21. Mal hat die Beratungsfirma Interbrand sein jährliches Top-100-Ranking der weltweit wertvollsten Marken veröffentlicht und auch dieses Jahr kann Apple wieder die Spitzenposition einnehmen. Dabei kann das Unternehmen auch einen beeindruckenden Rekord für sich verbuchen. So liegt Apples Markenwert nun bei 322.999 Mio. US-Dollar.

Die wertvollste Marke der Welt

Es ist die erste Bestandsaufnahme der Marken-Top-100 seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr. „Die Krise hat das Kaufverhalten der Menschen verändert, das spiegelt sich ganz eindeutig in den Top 100 wider“, erklärt Simon Thun, CEO von Interbrand. Interessant ist hierbei, dass insbesondere Abo-Dienste deutlich an Beliebtheit gewonnen haben. So verfügen zwei Drittel der Top-Marken, die zweistellig gewachsen sind, über ein eigenes Abo-Modell.

Im Service-Bereich ist Apple gut aufgestellt, weswegen es auch nicht überrascht, dass dem Unternehmen aus Cupertino erneut der größte Markenwert zugesprochen wird. Apple führt mittlerweile zum achten Mal in Folge die Rangliste an. Laut Interbrand hat das Unternehmen seinen Markenwert innerhalb des vergangenen Jahres um 38 Prozent auf 322.999 Mio. US-Dollar gesteigert.

Das größte Wachstum kann Amazon für sich verbuchen. So wird dem Versand- und Service-Riesen in den vergangenen zwölf Monaten ein Wachstum des Markenwerts um 60 Prozent zugeschrieben. Amazon liegt jetzt bei einem Markenwert von 200.667 Mio. US-Dollar und belegt somit Platz 2. Erwähnenswert ist auch, dass Microsoft (Platz 3) Google überholen konnte. Damit fällt Google erstmals seit 2012 aus der Top 3. Die meisten Plätze in den Top 100 konnten Spotify und Netflix gutmachen. Spotify legt 22 Plätze zu und nimmt Rang 70 ein, während sich Netflix von Platz 65 auf Platz 41 verbessern konnte.

Hier die Top 10 der wertvollsten Marken der Welt:

Apple, 322.999 Mio. US-Dollar Amazon, 200.667 Mio. US-Dollar Microsoft, 166.001 Mio. US-Dollar Google, 165.444 Mio. US-Dollar Samsung, 62.289 Mio. US-Dollar Coca-Cola, 56.894 Mio. US-Dollar Toyota, 51.595 Mio. US-Dollar Mercedes-Benz, 49.268 Mio. US-Dollar McDonald’s, 42.816 Mio. US-Dollar Disney, 40.773 Mio. US-Dollar

Um den Gesamtwert einer Marke zu ermitteln, berücksichtigt Interbrand die finanzielle Performance von Markenprodukten und -dienstleistungen, die Rolle der Marke bei Kaufentscheidungen, die Wettbewerbsstärke der Marke, ihre Fähigkeit, Loyalität zu schaffen, und die Nachhaltigkeit von Nachfrage und Gewinn in der Zukunft.