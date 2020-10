Am gestrigen Abend hat Apple nicht nur die finale Version von iOS 14.1 veröffentlicht, sondern kurze Zeit später auch die Beta 4 zu iOS 14.2 veröffentlicht. Das X.2 Update bringt nicht nur diverse Bugfixes und Leistungsverbesserungen mit sich, sondern auch neue Funktionen. Mit der Beta 4 zeigen sich auch neue Wallpaper.

iOS 14.2 mit neuen Hintergrundbildern

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die finale Version von iOS 14.2. Die meisten Anpassungen dürften mittlerweile im System integriert sein, so dass sich in den kommenden Wochen und bis zur finalen Freigabe keine größeren Veränderungen mehr ergeben werden. So hat die iSO 14.2 neben verschiedenen anderen Neuerungen nicht nur neue Emojis im Gepäck, sondern auch neue Wallpaper.

Es handelt sich sowohl um fotorealistische als auch gezeichnete Hintergrundbilder. Diese sind dynamisch und liegen für das Erscheinungsbild Hell und Dunkel vor. Bei Interesse könnt ihr euch die neuen Wallpaper hier ansehen bzw. herunterladen. Die skizzierten Wallpaper erinnern vom Stil her, an ein neues Zifferblatt, welches Apple mit watchOS 7 zur Verfügung stellt.