Die 1. Staffel zu Servant hat uns zwar nicht vom Hocker gerissen, allerdings schon irgendwie an die Mattscheibe gefesselt. Nun hat Apple bekannt gegeben, dass die Serie am 15. Januar 2021 in die 2. Staffel geht. Gleichzeitig wurde der offizielle Trailer veröffentlicht.

Apple TV+: „Servant – 2. Staffel“ startet am 15. Januar 2021

Nach dem spannenden Finale der ersten Staffel nimmt die zweite Staffel des Thrillers eine übernatürliche Wendung. Als Leanne zum Brownstone zurückkehrt und ihre wahre Natur offenbart wird, liegt eine dunklere Zukunft für alle vor uns.

Die Apple Original-Serie „Servant“ geht am 15. Januar 2021 offiziell auf Apple TV* in die zweite Runde. Die vom Oscar-nominierten Regisseur M. Night Shyamalan („Glass“, „Split“, „The Sixth Sense“) produzierte Serie mit zehn Folgen wird mit der ersten Folge uraufgeführt, gefolgt von wöchentlichen neuen Folgen jeden Freitag.

Die Besetzung von „Servant“, darunter Lauren Ambrose („Six Feet Under“), Toby Kebbell („Kong: Skull Island“, „Fantastic Four“, „Black Mirror“), Nell Tiger Free („Game of Thrones“) und Rupert Grint („Harry Potter“ -Franchise, „Snatch“) ist auch bei der zweiten Staffel wieder komplett an Bord.

Servant ist nicht die einzige Apple-Serie, die in die zweite Staffel startet. So hat Apple beispielsweise kürzlich bestätigt, dass die zweite Staffel zu Dickinson eine Woche zuvor am 08. Januar 2021 exklusiv auf Apple TV+ startet.