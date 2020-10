Apples iPhone 12 (Pro) Famile ist mit einem Qualcomm Snapdragon X55 5G-Chip ausgerüstet. Dies passt zu Gerüchten der letzten Wochen und Monate, die uns über den Weg gelaufen sind. Darüberhinaus wurde die Apple-Roadmap für die Verwendung von Qualcomm 5G-Chips bekannt.

Kurz vor dem offiziellen Verkaufsstart der iPhone 12 Modelle tauchen die ersten Teardowns auf, die uns einen ersten Blick ins Geräteinnere ermöglichen. So ist auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo ein Teardown-Video aufgetaucht, bei dem unter anderem das Logic Board sowie eder Modem-Chip näher gezeigt wurden. Auf den Bildern ist eindeutig zu sehen, dass Apple einen Qualcomm X55-Chip verbaut hat.

Der X55-Chip unterstützt sowohl 5G Sub-6GHz und 5G mmWave und deckt natürlich auch LTE ab. Es ist ein 5G-Chip von Qualcomm der zweiten Generation (nach dem X50). Zwischenzeitlich wurde mal gemunkelt, dass Apple den X60 beim iPhone 12 verwenden könnte. Dieser basiert auf dem 5nm Fertigungsprozess (X55 auf dem 7nm Prozess) und ist energieeffizienter. Allerdings wurde kam der X60 zu spät für das iPhone 12.

Im April 2019 konnten Apple und Qualcomm ihren Patentstreit beilegen und sich auf eine mehrjährige 5G-Partnerschaft einigen. Gleichzeitig gab Intel den Rückzug aus der Entwicklung von 5G Chips für Smartphones bekannt. Setzt Apple beim iPhone 11 noch auf Intel-Modem-Chips, kommen beim iPhone 12 wieder Qualcomm-Chip zum Einsatz. Dies wird sich in den kommenden Jahren auf fortsetzen, bevor Apple in den kommenden Jahren auf eigene 5G-Chip setzt.

