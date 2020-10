Ein paar Tage ist es mittlerweile her, dass Amazon das 2020er Lineup seiner Echo-Lautsprecher vorgestellt hat. Vorbestellen konnte man diese bereits seit längerem, nun beginnt die Auslieferung, so dass Kunden zeitnah den Echo und Echo Dot in ihren Händen halten werden.

Neue Echo und Echo Dot ab sofort verfügbar

Amazon setzt bei allen neuen Echo-Geräte auf ein komplett überarbeitetes Design, eine verbesserte Audiotechnik, leistungsfähigere Hardware und neue Funktionen, die Alexa noch intelligenter, unterhaltsamer und hilfreicher machen.

Der Echo der neuesten Generation kombiniert beispielsweise das Beste von Echo und Echo Plus in einem einzigen Gerät – zum gleichen günstigen Preis. Sein komplett neues, sphärisches Design und der Stoffbezug fügen sich perfekt in jeden Raum ein. Hinzu kommt ein heller LED-Lichtring an der Basis des Geräts, der von Oberflächen reflektiert wird, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Den Sound hat man unter anderem dnk eines 76-mm-Woofers, eines zweifach abstrahlenden Hochtöners und Dolby-Verarbeitung verbessert

Der Echo besitzt nun auch einen integrierten Smart Home Hub mit Unterstützung für ZigBee und Bluetooth Low Energy (BLE).

Der neue Echo Dot ist kompakt, besitzt aber einen leistungsstarken frontseitigen 41-mm-Lautsprecher für klaren Sound und ausgewogene Basswiedergabe. Der neue Echo Dot mit Uhr verfügt über die gleichen Verbesserungen wie der neue Echo Dot und zusätzlich über ein LED-Display, auf dem Kunden Uhrzeit, Außentemperatur, Timer und Alarme im Blick haben. Die Schlummerfunktion, die die Kunden am Echo Dot mit Uhr lieben, ist nun auch für Echo Dot und Echo verfügbar.

Während Echo und Ech Dot ab sofort ausgeliefert werden, müssen sich Kunden auf den neuen Echo Dot mit Uhr noch ein paar Tage länger bis zum 05. November gedulden. Echo kostet 97,47 Euro während Echo Dot mit 58,48 Euro zu Buche schlgt. Für Echo Dot mit Uhr müsst ihr 68,22 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen.