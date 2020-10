Wird das 5,4 Zoll iPhone 12 mini zum neuen Trendsetter? Wir können uns gut vorstellen, dass das kleinste Modell der neuen iPhone 12 Familie zahlreiche Käufer finden wird. Dies wird sich aber erst ab kommendem Monat zeigen, wenn iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max in den Verkauf gehen. Potential hat das „mini“ in jedem Fall.

Die Marktbeobachter von Kantar rechnen damit, dass das iPhone 12 mini einen Trend für kleinere, Premium-Smartphones setzen können. Bereits vor wenigen Tagen hatten wir bereits intensiver auf das neue 5,4 Zoll iPhone 12 mini geblickt und nun gibt Kantar seine Einschätzung ab.

Kantar spricht davon, dass mehr als 12 Prozent der Smartphone-Käufer in erster Linie auf den Formfaktor des Gerätes Wert legen, und wie dieses in der Hand liegt.

Das Angebot von Apple an 4 Modellen in der diesjährigen Produktpalette ist eine sehr interessante Strategie, insbesondere in der Premium-Preisklasse (eine Stufe unter Super-Premium) mit dem iPhone 12 mini. Im Gegensatz zu früheren Flaggschiffen bietet das iPhone 12 mini seinen Kunden die neuesten Spezifikationen und 5G-Funktionen, jedoch in einem kleineren Formfaktor zu geringeren Kosten, entsprechend vielen Bereichen des Marktwachstums. Während das Aktienwachstum in den letzten Jahren bei größeren Bildschirmen zu verzeichnen war, befasst sich Apple mit dieser Einführung mit beiden Enden des Spektrums.