Am heutigen Tag ist es endlich soweit und iPhone 12 und iPhone 12 Pro feiern neben dem iPad Air 4 ihren Verkaufsstart (vorbestellt werden können die Geräte bereits seit einer Woche). Auch wenn sich in den letzten Jahren nicht mehr ganz so lange Warteschlangen vor dem Stores wie früher zu einem iPhone-Verkaufsstart gebildet haben, und Nutzer verstärkt auf Online-Bestellungen setzen, kam es nichtsdestotrotz zu Menschenansammlungen kommen. In diesem Jahr und im Rahmen der aktuellen Gesundheitskrise trifft Apple verschiedene Maßnahmen, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

Apple möchte Warteschlange zum iPhone 12 (Pro) Verkaufsstart vermeiden

Der Verkaufsstart des iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPad Air 4 fällt mitten in die weltweite COVID-19 Pandemie. So hat der Hersteller verschiedene Maßnahmen ergriffen, wie Kunden ihre neuen Geräte sicher ohne unnötige Aussetzung gegenüber des Virus kaufen können.

Apple hatte zum Vorverkaufsstart „iPhone 12“-Vorbestellungen für die Abholung im Store zugelassen und an einigen Standorten ein Express-System eingerichtet. Diese ähneln einem Bankschalter und sie sollen den Kontakt zu anderen Personen so gut wie möglich vermeiden. Kunden, die sich ohne Vorbestellung vor dem Store aufhalten, erhalten von Apple Mitarbeitern einen konkreten Termin für den selben Tag. Dabei können sie sich bereits für ein bestimmtes Modell entscheiden und dieses – falls vorrätig – reservieren. So muss sich niemand in einer Schlange anstellen.

Rund um den Store gibt es zudem die „üblichen“ Sicherheitsvorkehrungen. Es wird auf Abstände geachtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung (wird zur Verfügeung gestellt) muss getragen werden, es erfolgt eine kontaktlose Temperaturmessung, die Store wird kontinuierlich gereinigt etc. pp.

Über verschiedene neue Einkaufsmöglichkeiten zum iPhone 12 (Pro) und iPad Air 4 hatten wir kürzlich informiert.