Am heutigen Freitag findet nicht nur der offizielle Verkaufsstart des neuen iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPad Air 4 statt, es stehen auch neue Inhalte auf Apple TV+ bereit. „On the Rocks“ und „Bruce Springsteens Letter to You“ sind neu angelaufen und zudem gibt es eine neue Folge zu „Teheran“

„On the Rocks“

Seit dem 02. Oktober läuft das Apple Original „On the Rocks“ in ausgewählten deutschen Kinos, ab sofort steht der Film auch über Apple TV+ bereit.

In der Filmbeschreibung heißt es

Laura (Rashida Jones) hat sich im Hafen der Ehe bisher immer ganz gut aufgehoben gefühlt, doch als ihr Mann Dean (Marlon Wayans) immer öfter Überstunden im Büro zusammen mit der neuen attraktiven Kollegin verbringt, ahnt sie Schlimmstes. Sie wendet sich an den Mann, von dem sie glaubt, er hätte in Sachen Beziehungen den Durchblick: ihr ebenso charmanter wie impulsiver Vater Felix (Bill Murray). Der besteht auch prompt darauf, dem Verdacht nachzugehen. Auf ihren Streifzügen durch das nächtliche New York, bei der sie von schicken Uptown-Partys zu angesagten Downtown-Szenevierteln treiben, stellen Tochter und Vater schnell fest, dass das eigentliche Abenteuer, das sie gemeinsam zu bestehen haben, in ihrer eigenen herausfordernden Beziehung liegt.

Nach Greyhound mit Tom Hanks ist „On the Rocks“ mit Bill Murray der nächste Blockbuster auf Apple TV+.

„Bruce Springsteens Letter to You“ steht bereit

Heute wird es musikalisch auf Apple TV+ und Bruce Springsteen Fans können sich freuen. Sie erhalten einen Blick hinter die Kulissen des kreativen Prozesses des legendären Künstlers im Dokumentarfilm „Bruce Springsteen´s Letter To You“. Die Apple Eigenproduktion feiert heute seine exklusive Premiere auf Apple TV+ und bietet vollständige Aufführungen der E Street Band, Aufnahmen im Studio, nie zuvor gesehenes Archivmaterial. Bruce Springsteen selbst gibt einen tieferen Einblick in den Entstehungsprozess von „Letter To You“.

Parallel dazu steht Springsteens neues Album „Letter to You“ ab sofort bereit.

Neue Folge zu Teheran

Neben den beiden oben genannten Neuerscheinungen steht ab sofort auch eine neue Folge zu „Teheran“ zur Ansicht bereit. Folge 7 trägt den Titel „Tamara Vater. Der Vorfall in der Kommune hat Tamar erschüttert, ihre Moral zu stärken, damit die Aktion im Kraftwerk durchgeführt werden kann.