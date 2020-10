Vor zwei Jahren wurde bekannt, dass Apple mit dem Oscar-prämierten Indie-Studio A24 kooperiert. Seitdem sind bereits verschiedene Apple TV+ Produktionen entstanden. Mit „Bride“ kündigt sich jetzt das nächste Apple Original an.

Apple TV+: „Bride“ mit Scarlett Johansson kündigt sich an

Ein neuer Film namens „Bride“ von Apple und A24 kündigt sich für Apple TV+ an. Dabei könnten die Verantwortlichen niemand geringeres als Scarlet Johansson für sich gewinnen. Johansson wird nicht nur in der Hauptrolle des Films zu sehen sein, sie agiert auch als Produzentin.

Die Handlung folgt einer Frau, die geschaffen wurde, um eine ideale Frau zu sein – die einzigartige Besessenheit eines brillanten Unternehmers. In dem Moment, als sie sich gegen ihren Schöpfer stellt, muss sie aus ihrer begrenzten Existenz fliehen und sich einer Welt stellen, die sie als Monster sieht. Auf der Flucht findet sie ihre wahre Identität, ihre überraschende Kraft und die Kraft, sich als ihre eigene Schöpfung neu zu gestalten.

Sebastián Lelio führt Regie, für das Drehbuch ist Lelio gemeinsam mit Lauren Schuker Blum und Rebecca Angelo verantwortlich, so Deadline.

Der Film ist – wie eingangs erwähnt – das neueste Projekt der Partnerschaft zwischen Apple und A24. Weiter Produktionen der Kooperationen sind beispielsweise „On the Rocks“ mit Bill Murray sowie „The Sky Is Everywhere“ mit Cherry Jones und Jason Segel.