Am heutigen Freitag feiern iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPad Air 4 ihren offiziellen Verkaufsstart. Die Geräte können zwar schon seit einer Woche bestellt werden, die Auslieferung erfolgt jedoch erst heute. Parallel dazu startet der Verkauf in den Apple Stores vor Ort sowie bei Apple Partnern.

Apple veröffentlicht Fotos zum Verkaufsstart

Begleitend zum heutigen Verkaufsstart hat Apple ein paar Fotos veröffentlicht, die nicht nur Kunden in den Stores zeigen, sondern auch einen kleinen Einblick in die Logistik geben, die ein solcher Vorverkaufsstart mit sich bringt. Am ersten Verkaufswochenende wird Apple geschätzte 10 Millionen Einheiten verkaufen.

Diese müssen von den Produktionsstätten über diverse Distributoren zu Kunden und in die Stores befördert werden.

So zeigt Apple Fotos eines Apple Distributionszentrums in Carlisle, Pennsylvania. Auf diesen ist zu sehen, wie die Teammitglieder das iPhone 12, das iPhone 12 Pro und das iPad Air für den Versand an Geschäfte und Kunden an der Ostküste und in Kanada vorbereiteten.

Weitere Fotos zeigen den UPS Standort in Louisville, Kentucky, dem weltweiten Luftverkehrsknotenpunkt von UPS, der ebenfalls bei der weltweiten Einführung von iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPad Air hilft.