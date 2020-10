Die AirTags begleiten uns nun schon seit vielen Monaten. Wir haben ehrlicherweise keinen Zweifel daran, dass Apple an dem Smart Finder bzw. an zwei Ausführungen arbeitet. Fraglich ist nur, wann die AirTags vorgestellt werden. Im kommenden Monat könnte es soweit sein.

AirTags: interne Tests werden in Kürze abgeschlossen

Aus der Gerüchteküche ist schon seit längerem zu hören, dass Apple an einem Smart Finder namens AirTags arbeitet. Rendering findet ihr hier. Darüberhinaus hat Apple bereits am mehreren Stellen selbst verraten, dass der Hersteller aus Cupertino an dem Produkt arbeitet. Bei den AirTags handelt es sich um einen kleinen Smart Finder, der mit einem Schlüsselbund oder was auch immer verbunden werden kann, damit ein verloren gegangener oder gestohlener Gegenstand wiedergefunden werden kann.

Zum Wochenende meldet sich der gut unterrichte Leaker Jon Prosser per Twitter zu Wort und spricht davon, das die finalen Leistungstests am 06. November für die AirTags (B389) zu 100 Prozent komplettiert werden. Nach einem solchen Test, so Prosser, werden Produkte innerhalb von 30 Tagen auf den Markt gebracht. Dis wiederum dürfte zur Folge haben, dass Apple die AirTags im Rahmen des kolportierten Mac-Events am 17. November ankündigt.

All final performance testing for AirTags (B389) will be 100% completed on November 6. After this testing, products typically ship within 30 days. Sure looks like we’re getting AirTags for sure at the November event. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 23, 2020

Klingt, als seien die AirTags in Reichweite. Somit könnt es der smart Finder noch rechtzeitig zu Weihnachten in die Regale schaffen. Besonders spannend ist sicherlich der Preis der AirTags und natürlich das Leistungsspektrum. Bei einem möglichen Preis von z.B. 39 Euro dürfte sich der ein oder andere Apple Nutzer das Zubehörteil zum Ausprobieren in den Warenkorb legen.