Im Mai dieses Jahres verkündetet o2, dass man zukünftig mit seinem Neune Partner Comdirect beim Banking durchstarten möchte. Nu wird das Ganze konkreter und o2 kündigt am heutigen Tag an, dass die neue gemeinsame Finanz-App o2 Money am 29. Oktober starten wird.

Bis zu 2 Prozent Bonuszins für o2 Kunden

Bei o2 Money handelt es sich um einen frei verfügbaren smarten Finanzassistenten für alle Nutzer. o2 Kunden erhalten neben den klassischen Funktionen des Finanzassistenten Bonuszinsen auf ihr Guthaben bis zu einer bestimmten Höhe.

o2 Kunden, die in die o2 Money-App ihr o2 Banking-Konto bei der comdirect einbinden, erhalten pro Jahr 2 Prozent Bonuszins. o2 Kunden, die stattdessen das Girokonto einer anderen Bank hinterlegen, profitieren von 1 Prozent Bonuszins pro Jahr (jeweils bezogen auf das durchschnittliche monatliche Guthaben bis 3.000 Euro). Zu dem cleveren Finanzassistenten, der o2 Money-App, gehört auch ein attraktives Bonuszinsprogramm, das einmalig in Deutschland ist.

In der Meldung heißt es

Die App bietet zudem viele innovative Funktionen, mit denen Nutzer ihre Finanzen jederzeit einfach und sicher auf ihrem Smartphone im Überblick behalten. Beispielsweise erhalten sie eine Übersicht über vorhandene Mobilfunkverträge oder ihr verfügbares Monatsbudget. Auch die bekannten kostenlosen Mobile Banking-Leistungen von o2 Banking sind in der neuen App enthalten. Bestehende O2 Banking Nutzer müssen lediglich ihre o2 Banking App updaten. Sie wird dann automatisch zur O2 Money-App. […] o2 Banking Kunden mit Girokonto bei der comdirect erhalten über die O2 Money-App weiterhin die bekannten kostenlosen Leistungen: Kontoführung, eine Visa Debitkarte im o2 Design mit kontaktloser Bezahlfunktion sowie eine girocard. Kunden haben Zugriff auf kontaktlose Bezahlsysteme wie Apple Pay und Google Pay. Zusätzlich zu den drei kostenlosen Bargeldabhebungen pro Monat mit der Visa Debitkarte an allen Geldautomaten mit dem Visa-Zeichen können Kunden in Deutschland mit ihrer girocard kostenlos Geld abheben. Dazu stehen rund 9.000 inländische Geldautomaten der Cash Group2, inklusive Bargeldabhebungen bei rund 1.300 Shell-Tankstellen, zur Verfügung. Zusätzlich ist der kostenlose Bargeldbezug mit der girocard bei bis zu 13.000 Partnern im Einzelhandel wie Rewe, Netto oder Edeka möglich. Bargeldlose Zahlungen mit der Visa Debitkarte sind in Euro ebenso kostenlos wie drei Bargeldeinzahlungen pro Jahr mit der girocard bei jeder Filiale der Commerzbank. Außerdem können Kunden neben einem Einzel- auch ein Gemeinschaftskonto eröffnen.

Kurzum: Es handelt sich um eine Banking-App, bei der o2 ein Stück weit profitieren.