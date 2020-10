Seit vergangener Woche können iPhone 12 und iPhone 12 Pro vorbestellt werden. Neben Apple nehmen auch die Deutsche Telekom, o2, Vodafone und viele weitere Anbieter Bestellungen entgegen. Frühbesteller haben ihr Gerät pünktlich zum Verkaufsstart erhalten. Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, das die iPhone 12 (Pro) Lieferzeiten bereits gestiegen sind. Wir haben allerdings einen Tipp, wie ihr die Geräte früher ergattern könnt, zumindest wenn ihr einen Apple Store in der Nähe habt. Allerdings solltet ihr euch den Wecker stellen.

Tipp: iPhone 12 (Pro) online bestellen und im Apple Store abholen

Lange Schlangen vor den Apple Stores sollten während der aktuellen Situation gemieden werden. Daran hat nicht nur Apple Interesse, auch jeder einzelne Anwender möchte sich in diesen Zeiten nicht zwingend in längeren Warteschlangen aufhalten. Auf wenn Apple – so haben wir das während des Verkaufsstart der Apple Watch 6 erlebt – verschiedene Maßnahmen ergreift, um vor den Stores für Abstand zu sorgen, kann es mitunter ein mulmiges Gefühl sein.

Beim Interesse am neuen iPhone 12 oder iPhone 12 Pro können wir euch nur empfehlen, falls ihr die Lieferzeit über den Apple Online Store als zu lang empfindet, von der Option „Abholung im Store“ Gebrauch zu machen. Ihr könnt online ein Modell kaufen und dieses in einem nahegelegenen Apple Store abholen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dies eine sehr gute Möglichkeit darstellt, schnell an ein neues Modell zu gelangen.

An dieser Stelle der Hinweis, dass man regelmäßig im Apple Online Store die Option prüfen sollte. Soweit uns bekannt, schaltet Apple das nächste Kontingent am Samstag (24.10.2020) um 06:00 Uhr zur Abholung frei. ihr wählt euer Modell im Apple Online Store aus und klickt während des Bestellprozesses auf Abholung im Store. Dort könnt ihr den für euch am günstigsten gelegenen Store auswählen.

Es steht täglich ein bestimmtes Kontingent für Kunden zur Abholung bereit. So vermeidet man längere Warteschlangen und kommt schneller an seine iPhone-Bestellung. In den Stores gibt es spezielle Abholpunkte. An einigen Standorten gibt es sogar neue Abholmethoden.

Bereits gestern sind wir auf neue Einkaufsmöglichkeiten zum iPhone 12 (Pro) und iPad Air 4 Verkaufsstart eingegangen. In jedem Fall achtet Apple auf eine begrenzte Anzahl an Besuchern im Store und den notwendigen Abstand. Vor Betreten der Stores erfolgt eine kontaktlose Temperaturmessung. Kunden und Mitarbeiter tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung (wird bereitgestellt) und zudem werden die Stores kontinuierlich und gründlich gereinigt.

Falls ihr den das iPhone 12 (Pro) so kontaktlos wir möglich erhalten möchtet und ihr ein paar wenige Wochen Wochen könnt, lässt euch das Gerät über den Apple Online Store nach Hause schicken.